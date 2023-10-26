В США представили проект, позволяющий передать миллиарды Израилю

Ряд сенаторов-республиканцев представили законопроект, который позволяет выделять денежную помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине», — сказал сенатор от Канзаса Роджер Маршалл.

Также за разделение финансирования Израиля и Украины выступили сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс и сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.

До этого стало известно, что республиканцы в Палате представителей конгресса США внесут правки в проект помощи Украине и Израилю на $106 млрд. Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил, что предложение Белого дома является невозможным с самого начала, поэтому республиканцы в конгрессе будут готовить альтернативный проект финансирования обороны границ, Украины и Израиля.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.