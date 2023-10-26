Лавров: ДСНВ продолжает действовать

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — ДСНВ, СНВ-3 для России продолжает действовать даже после ее выхода из него. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лаврова, Россия по-прежнему привержена положениям ДСНВ, однако остановила процесс инспекций в рамках ДСНВ.

«Инспекции мы прекратили, потому что инспекции — это мера взаимного доверия. Какого-либо доверия между нами с США не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора», —подчеркнул Лавров.

При этом министр отметил, что возобновление таких инспекций нецелесообразно в условиях, когда «киевский режим с использованием западных вооружений атакует ... базы наших стратегических бомбардировщиков на российской территории».

Замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Ранее в МИД России назвали возможный формат договоренностей по ДСНВ.