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В ХАМАС высоко оценили позицию России и Китая в СБ ООН и вето на резолюцию США

Глава политбюро ХАМАС Хания высоко оценил позицию России и Китая в Совбезе ООН

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию Российской Федерации и Китая в Совете Безопасности ООН и их вето на резолюцию, которую предложили США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совете Безопасности и срыв ими американской резолюции, занимающей сторону оккупации (Израиля. — «Газета.Ru»)», — сказано в заявлении ХАМАС.

25 октября Россия и КНР наложили вето на проект ближневосточной резолюции Совбеза ООН, который предложили США. За документ отдали свои голоса 10 стран, против выступили РФ, Китай и ОАЭ. Два государства воздержались.

Проект резолюции содержал осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. В документе не содержалось призыва к прекращению огня, но признавалось право стран на самозащиту.

Позже постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне чрезвычайно разочарованы вето, которое Россия наложила на американский проект резолюции по Ближнему Востоку.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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