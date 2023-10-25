Губернатор Калифорнии поддержал Пекин по ключевому для Китая вопросу

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками, сообщается на официальном сайте офиса главы региона.

На встрече поднимались вопросы борьбы с изменением климата, экономического развития, культурного обмена, а также соблюдения прав человека.Кроме этого, в ходе переговоров Ньюсом поддержал Пекин по ключевому для КНР вопросу.

«Я выразил поддержку политике одного Китая (...), а также высказал наше нежелание видеть [Тайвань] независимым», — цитирует губернатора Associated Press.

Издание уточнило, что политик изложил официальную позицию Вашингтона, согласно которой США признают Китай и официально не признают Тайвань, хотя и поддерживают взаимоотношения с островом.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с губернатором американского штата Калифорния заявил, что Китай продолжит строить отношения с Соединенными Штатами на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в США назвали проблему из-за визита Путина в Китай.