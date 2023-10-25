Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Калифорнии поддержал Пекин по ключевому для Китая вопросу

Губернатор Калифорнии Ньюсом поддержал политику одного Китая

close
100%
State of California

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками, сообщается на официальном сайте офиса главы региона.

На встрече поднимались вопросы борьбы с изменением климата, экономического развития, культурного обмена, а также соблюдения прав человека.Кроме этого, в ходе переговоров Ньюсом поддержал Пекин по ключевому для КНР вопросу.

«Я выразил поддержку политике одного Китая (...), а также высказал наше нежелание видеть [Тайвань] независимым», — цитирует губернатора Associated Press.

Издание уточнило, что политик изложил официальную позицию Вашингтона, согласно которой США признают Китай и официально не признают Тайвань, хотя и поддерживают взаимоотношения с островом.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с губернатором американского штата Калифорния заявил, что Китай продолжит строить отношения с Соединенными Штатами на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в США назвали проблему из-за визита Путина в Китай.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий