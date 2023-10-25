Китай собирается строить отношения с США на принципах взаимовыгоды

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом в Пекине заявил, что Китай продолжит строить отношения с Соединенными Штатами на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, передает Центральное телевидение Китая.

По его словам, политика Пекина в отношении Вашингтона всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

«Китай продолжит работать в этом направлении и надеется, что США также будут двигаться навстречу Китаю», — приводит телеканал слова китайского лидера.

Си Цзиньпин неоднократно говорил, что от того, смогут ли Китай и США найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.

26–28 октября в Вашингтоне должны пройти переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И.

Ранее в США назвали проблему из-за визита Путина в Китай.