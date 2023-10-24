Стало известно имя нового кандидата на пост спикера палаты представителей США

Лидер республиканского большинства в нижней палате Конгресса США Том Эммер стал претендентом на пост спикера палаты представителей. Республиканская партия выдвинула его кандидатуру 24 октября после проведения тайного голосования, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителя политического объединения Элизу Стефаник.

В материале указано, что для получения статуса кандидата Эммер должен был обойти семерых коллег-республиканцев. Тем не менее пока неизвестно, хватит ли ему набранных голосов для получения должности.

Согласно данным телеканала, за Эммера проголосовали 117 законодателей. Однако для окончательной победы ему необходимо получить поддержку еще 217 законодателей при голосовании в палате представителей полного состава.

При этом сам парламентарий указал, что хочет возглавить нижнюю палату для осуществления «исторических перемен». Незадолго до тайного голосования его кандидатуру поддержал бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти, тем самым дав «толчок» возможному продвижению Тома Эммера по карьерной лестнице.

19 октября временно исполняющий обязанности спикера нижней палаты Конгресса США Патрик Макгенри пригрозил подать в отставку, если его попытаются принудить к принятию закона о расширении полномочий. Республиканец предостерег коллег во время закрытого заседания парламента, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на присутствовавших на мероприятии законодателей.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Джим Джордан в третий раз не смог набрать нужное количество голосов для получения должности спикера палаты представителей.