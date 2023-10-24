В Венгрии не будут оглядываться на Турцию после ее решения по членству Швеции в НАТО

Венгерский парламент не станет оглядываться на Турцию в вопросе ратификации членства Швеции в НАТО и примет независимое решение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто дал интервью на местном телевидении, где его попросили прокомментировать факт внесения в турецкий парламент протокола о принятии Швеции в Североатлантический альянс.

«Это не меняет нашу ситуацию. Парламент Венгрии — суверенный парламент суверенной страны, поэтому он примет суверенное решение по этому вопросу», — ответил Сийярто.

Политик напомнил, что документ о ратификации был внесен в венгерский парламент еще летом 2022 года.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Венгрия пока не показала, что также одобрит принятие Швеции в блок, хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять: королевство хотят принять в альянс до конца ноября.

Ранее сообщалось, что перед парламентом Турции не поставили конкретных сроков ратификации членства Швеции в НАТО.