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Венгрия вновь заблокировала выделение Украине средств от ЕС

Венгрия заблокировала транш ЕС в размере €500 млн для Украины

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Shutterstock

Венгрия вновь заблокировала военный транш Европейского союза в размере €500 млн для украинской армии, сославшись на проблемы вокруг признания венгерского банка OTP «спонсором войны» на Украине, сообщает корреспондент «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Рикард Йозвяк в социальных сетях.

«Как и ожидалось, на встрече министров иностранных дел Европейского союза сегодня договоренность о выделении восьмого транша в размере €500 млн для Украины достигнута не была. Банк OTP был исключен из украинского списка спонсоров войны, однако Будапешт требует юридических гарантий того, что это решение Киева будет постоянным», — пишет Йозвяк.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту требуются гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в перечень «спонсоров войны», не произойдет еще раз.

По его словам, Будапешт ждет делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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