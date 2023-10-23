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В Германии призвали как можно скорее принять закон по борьбе с антисемитизмом

Глава МВД Германии Фрезер призвала принять закон по борьбе с антисемитизмом

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Imago/Jürgen Held/Global Look Press

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в Германии. В интервью Rheinische Post она отметила, что это позволит усилить инициативы, которые защищают и поддерживают евреев «прямо сейчас».

«Поэтому нам сейчас нужен закон о содействии демократии, который мы с министром по делам семьи Лизой Паус представили в Бундестаге несколько месяцев назад… Парламентские дебаты уже далеко продвинулись, теперь он должен быть принят быстро», – заявила Фезер.

Она отметила, что данный закон будет поддерживать и укреплять инициативы по борьбе с антисемитизмом.

«Мы не можем вести борьбу с антисемитизмом только с помощью сильных органов безопасности, мы также должны укреплять наши общественные силы. Мы должны ликвидировать пространство для ненависти везде – будь то в социальных сетях, будь то в школах или на улицах», – подытожила Фезер.

До этого глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт из-за эскалации палестино-израильского конфликта предложил ужесточить наказание за антисемитские и антиизраильские высказывания.

По его словам, каждый, кто принимает участие в демонстрациях в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС, должен быть заключен в тюрьму на срок не менее шести месяцев.

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.

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