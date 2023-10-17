Дипломат Палестины рассказал о необходимых действиях СБ ООН для остановки конфликта

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур выразил мнение о необходимости призыва Совета Безопасности ООН к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат задал вопрос: «Почему СБ не может сейчас призвать к прекращению огня, чтобы остановить массовые убийства?»

Рияд Мансур заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может быть разрешен, так как его причины политические, а не религиозные.

Он отметил: «Наш конфликт политический, а не религиозный, поэтому его можно решить». Дипломат также добавил, что Палестина и Израиль могут жить «бок о бок в мире и безопасности» в соответствии с международными нормами.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан считает, что конфликт на Ближнем Востоке может закончиться, когда боевики радикального движения ХАМАС отложат оружие и освободят всех заложников.

Он заявил: «Если ХАМАС завтра сложит оружие, вернет всех заложников и сдастся, эта война может быть окончена».

Ранее глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что палата представителей Соединенных Штатов создает законопроект, позволяющий использовать армию США в случае эскалации военного конфликта между Израилем и палестинской группировки ХАМАС до более масштабной войны с Ираном.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.