В США потребовали аннулировать визы тем, кто поддерживает ХАМАС

Президент США Джо Байден не может позволить, чтобы внутри страны были иностранные граждане, которые поддерживают атаку ХАМАС на Израиль, считает сенатор-республиканец Марко Рубио, передает Fox News. По его словам, этих людей стоит лишить американских виз.

«Америка — самая щедрая нация на земле, но мы не можем позволить иностранным гражданам, которые поддерживают террористические группировки, такие как ХАМАС, и маршируют по нашим улицам, призывая к «интифаде», въезжать в нашу страну или оставаться в ней», — отметил Рубио.

Он добавил, что администрация Байдена обязана немедленно аннулировать визы подобным иностранцам. Рубио подчеркнул, что тех, кто находится на территории США, нужно выслать из страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС обвинил США в агрессии против палестинцев.