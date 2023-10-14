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Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ

Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кобринец

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МИД РФ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил в своем Telegram-канале о смерти главы департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николая Кобринца. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Печальная новость. Ушел из жизни прекрасный человек, дипломат высокого профессионального уровня, посол Николай Кобринец. Ему было едва за 60! Мы будем его помнить!» — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел РФ сообщило в своем Telegram-канале, что дипломат скончался 12 октября.

Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. Он работал в системе МИД на различных должностях — в 2006–2011 годах он был заместителем постоянного представителя РФ при ЕС, с 2011 по 2012 годах занимал должность заместителя директора департамента общеевропейского сотрудничества.

В 2019 году он возглавил департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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