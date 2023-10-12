В Кремле заявили, что указ о продаже экспортерами валютной выручки не будет опубликован

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что указ Владимира Путина об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки и сам перечень этих компаний будут закрытыми.

«По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в среду ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Такое решение должно сдержать рост курса доллара, который с прошлой недели несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Когда такая мера была введена в прошлом году, доллар опускался до 60 рублей. Повторится ли этот сценарий и что будет с курсом рубля к Новому году — в материале «Газеты.Ru».

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков заявлял, что на фоне краткосрочного роста продаж валюты решение обязать часть экспортеров продавать валютную выручку может вернуть курс доллара к рублю «в диапазон 95-100».

Ранее в России оценили трехзначный курс доллара.