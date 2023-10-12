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Совфед рассмотрит 25 октября поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

СФ рассмотрит поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях 25 октября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Совфед намерен на заседании 25 октября рассмотреть закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении в России военного положения. Его слова приводит РИА Новости.

«Планируем рассмотреть закон на заседании 25 октября. Поддержим», — заявил он.

Джабаров напомнил, что РФ вышла из Совета Европы и добавил, что для Москвы эта организация «чужая».

До этого Госдума приняла закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении военного или чрезвычайного положения в России. Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года. В марте 2022 года Россия вышла из состава Совета Европы, потому и действие конвенции в отношении России прекращено. Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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