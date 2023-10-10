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Лидер Мали позвонил Путину

Кремль: лидер Мали поблагодарил Путина за помощь России

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РИА Новости/AP

Временный президент Мали Ассими Гоита в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил за оказываемую Россией помощь, сообщается на сайте Кремля.

«С малийской стороны выражена признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию о создании альянса коллективной обороны. Об этом в социальных сетях написал президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита.

Также постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали, приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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