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Вяльбе заявила, что ей поступают угрозы

Глава ФЛГР Вяльбе обратилась в полицию из-за угроз в ее адрес

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ей угрожают из-за ее политической позиции.

По ее словам, злоумышленники обращаются с угрозами не только к ней, но и к членам ее семьи.

«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что мне уже угрожали статуэткой. Правоохранительные органы в курсе и уже занимаются этим делом», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Елена Вяльбе высказалась о допуске России на Олимпийские игры.

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