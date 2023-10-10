Захарова заявила о реабилитации нацизма правительством Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что позицию германского правительства по вопросу сотрудничества украинских националистов с немецкими нацистами во время Второй мировой войны можно расценивать как открытую реабилитацию нацизма.

«Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма — через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине», — написала дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала ответ со стороны парламента Германии на депутатский запрос фракции партии «Левые», согласно которому правительство ФРГ не располагает собственными, выходящими за пределы материалов СМИ, данными по вопросу участия членов ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) в преступлениях против десятков тысяч гражданских лиц во время Второй мировой войны.

До этого представитель МИД РФ уже высказывала мнение, что в Германии полном ходом идет реабилитация нацизма.

Захарова также заявляла, что заседание глав МИД государств Европейского союза в Киеве не дало значимых результатов, а Венгрия и Польша продемонстрировали претензии к политике украинских властей.

5 октября президент России Владимир Путин ответил на вопрос немецкого журналиста, главного редактора Junge Welt Штефана Хута о том, почему европейские антифашисты не поддерживают РФ, зато ее поддерживает крайне правая партия «Альтернатива для Германии», при том что Москва говорит о том, что занимается денацификацией на Украине.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.