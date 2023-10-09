Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили идею Кадырова перенести выборы президента

Песков: Кремль в вопросе выборов президента исходит из требований Конституции

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова не проводить выборы президента из-за СВО или провести их с единственным кандидатом — действующим главой государства Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в Кремле, говоря о выборах президента, исходят из слов Путина о выборах в ходе проведения специальной военной операции. По его словам, глава государства говорил о соблюдении требований Конституции РФ.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие президентские выборы в Российской Федерации из-за спецоперации или провести их с единственным кандидатом — действующим главой государства Владимиром Путиным.

Следующие выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Обычно они проводятся в третье воскресенье марта, но окончательную дату назначает Совет Федерации. Путин пока не делал заявлений о намерении баллотироваться на них.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий