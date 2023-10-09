В Кремле оценили идею Кадырова перенести выборы президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова не проводить выборы президента из-за СВО или провести их с единственным кандидатом — действующим главой государства Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в Кремле, говоря о выборах президента, исходят из слов Путина о выборах в ходе проведения специальной военной операции. По его словам, глава государства говорил о соблюдении требований Конституции РФ.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие президентские выборы в Российской Федерации из-за спецоперации или провести их с единственным кандидатом — действующим главой государства Владимиром Путиным.

Следующие выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Обычно они проводятся в третье воскресенье марта, но окончательную дату назначает Совет Федерации. Путин пока не делал заявлений о намерении баллотироваться на них.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.