В Кремле не говорят о сроках завершения спецоперации

В Кремле не называют срок, когда военная операция на Украине может завершиться. Она продолжится до достижения Россией целей операции, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных», — сказал Песков.

Он также назвал военную операцию на Украине самостоятельным процессом, который реализуют ВС РФ в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и «имеющимися планами».

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал целью спецоперации окончание начатой Украиной войны. По его словам, действия России на Донбассе продиктованы главным образом защитой людей.

В комитете ГД по обороне ранее рассказали, когда мобилизованные смогут вернуться домой.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.