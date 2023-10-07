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Посол РФ в США прокомментировал высылку российских дипломатов

Посол РФ в США Антонов назвал банальной местью высылку дипломатов РФ

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал «банальной местью» выдворение из страны двух сотрудников посольства России в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Антонова, такие действия не делают чести американской дипломатии. На его просьбу в рамках встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются российские дипломаты, американская сторона не смогла привести аргументов. Единственное, что Антонов услыщал от американских чиновников, это что власти страны пребывания не обязаны объяснять решения по дипломатам.

«Фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», — поделился российский посол.

До этого источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной.

В МИД подчеркнули, что российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий ответит жестко и решительно.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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