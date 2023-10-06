В МИД РФ назвали число уголовных дел против наемников на Украине

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что во время спецоперации следственные органы России открыли уголовные дела в отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств. Текст его доклада на специальном мероприятии в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, посвященном Международному гуманитарному праву, опубликован на сайте МИД РФ.

По словам Мирошника, в их числе граждане Австралии, Аргентины и Бельгии и других. Уголовные дела были открыты по статье о наемничестве.

Дипломат также отметил, что на основе доказательств, собранных Следственным комитетом России, суды ДНР и ЛНР очно и заочно приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненным, более 100 украинских военных за выполнение преступных приказов.

В июле стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, наемники были более чем из 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, стран Балтии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Албании, Болгарии, Южной Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии и других.

4 октября Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, воюющего на стороне Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.