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В МИД РФ назвали число уголовных дел против наемников на Украине

МИД РФ: уголовные дела заведены против 200 наемников из 30 стран

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Alex Babenko/AP

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что во время спецоперации следственные органы России открыли уголовные дела в отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств. Текст его доклада на специальном мероприятии в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, посвященном Международному гуманитарному праву, опубликован на сайте МИД РФ.

По словам Мирошника, в их числе граждане Австралии, Аргентины и Бельгии и других. Уголовные дела были открыты по статье о наемничестве.

Дипломат также отметил, что на основе доказательств, собранных Следственным комитетом России, суды ДНР и ЛНР очно и заочно приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненным, более 100 украинских военных за выполнение преступных приказов.

В июле стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, наемники были более чем из 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, стран Балтии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Албании, Болгарии, Южной Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии и других.

4 октября Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, воюющего на стороне Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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