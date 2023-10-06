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Лукашенко призвал остановить российско-украинский конфликт

Лукашенко вновь призвал остановить конфликт на Украине, чтобы «избежать худшего»

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал остановить российско-украинский конфликт, чтобы избежать худшего развития сценария. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «поляки готовы прихватить запад Украины», россияне ведут активную оборону по всем направлениям, а «украинцам нечем воевать».

«Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом», — заявил Лукашенко.

До этого президент Белоруссии заявил, что нагнетание обстановки, а также эскалация со стороны США подталкивают Россию к применению крайних мер.

Ранее Лукашенко заявил, что его страна проводит открытую и миролюбивую политику, однако «не всем западным демократиям это нравится». По словам главы Белоруссии, из-за этого в ход идут санкции, которые он назвал «аргументами бессилия».

При этом министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на полях сессии Генассамблеи ООН заявил, что в Минске пока не заметили признаков нормализации отношений с ЕС и США.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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