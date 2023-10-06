Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На заседании Верховной рады произошел конфликт между депутатами

«Страна.ua»: депутаты Гончаренко, Тищенко и Радуцкий повздорили на собрании Рады

close
100%
РИА «Новости»

Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, Николай Тищенко и Михаил Радуцкий повздорили в ходе заседания парламента, состоявшегося 6 октября. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

В материале указано, что спор начался во время выступления Тищенко. Сначала законодатель со своего места назвал Гончаренко «петухом с Одесчины», а после вышел к трибуне и продолжил дальше «разоблачать» коллегу.

Гончаренко, в свою очередь, подошел с говорившему парламентарию с телефоном и начал снимать происходящее. В то же время член фракции «Европейская солидарность» принялся спрашивать у Тищенко, «что там с колл-центрами».

В какой-то момент в спор вмешался спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он потребовал от Гончаренко вернуться на свое место и прекратить снимать «тик-токи». По словам парламентария, этим можно заняться и в другом месте — например, на специальных «фермах».

Спустя еще немного времени к депутату с телефоном подбежал Радуцкий. Последний попытался выбить из рук Гончаренко мобильное устройство, которое было прикреплено к селфи-палке.

К тому моменту все происходящее на свои телефоны начали снимать и другие законодатели. Тем не менее, в результате небольшой потасовки Гончаренко отошел от Тищенко, и заседание продолжилось.

Ранее Гончаренко потребовал организовать ему встречу с президентом Украины для обсуждения критической ситуации на фронте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий