На заседании Верховной рады произошел конфликт между депутатами

Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, Николай Тищенко и Михаил Радуцкий повздорили в ходе заседания парламента, состоявшегося 6 октября. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

В материале указано, что спор начался во время выступления Тищенко. Сначала законодатель со своего места назвал Гончаренко «петухом с Одесчины», а после вышел к трибуне и продолжил дальше «разоблачать» коллегу.

Гончаренко, в свою очередь, подошел с говорившему парламентарию с телефоном и начал снимать происходящее. В то же время член фракции «Европейская солидарность» принялся спрашивать у Тищенко, «что там с колл-центрами».

В какой-то момент в спор вмешался спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он потребовал от Гончаренко вернуться на свое место и прекратить снимать «тик-токи». По словам парламентария, этим можно заняться и в другом месте — например, на специальных «фермах».

Спустя еще немного времени к депутату с телефоном подбежал Радуцкий. Последний попытался выбить из рук Гончаренко мобильное устройство, которое было прикреплено к селфи-палке.

К тому моменту все происходящее на свои телефоны начали снимать и другие законодатели. Тем не менее, в результате небольшой потасовки Гончаренко отошел от Тищенко, и заседание продолжилось.

Ранее Гончаренко потребовал организовать ему встречу с президентом Украины для обсуждения критической ситуации на фронте.