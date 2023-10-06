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В США сообщили, где ненавидят Россию больше всего

Профессор Сакс заявил, что США унаследовали русофобию от Британской империи

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Антон Денисов/РИА Новости

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что жители Соединенных Штатов унаследовали русофобию от Британской империи. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

«Русофобия в Британской империи еще более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее», — сказал Сакс.

По его мнению, британцы до сих пор считают себя империей и позитивно воспринимают войны с Россией. «Ненависть к России их (британцев. — «Газета.Ru») ослепляет», — добавил Сакс.

Ранее Владимир Зеленский пообещал Великобритании право написать после окончания конфликта «первую страницу» в новой книге об истории Украины.

3 октября британский премьер-министр Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО продолжить поддерживать Украину. Он отмечал, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

До этого глава Министерства обороны Великобритании сообщал, что украинские военные могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российским военным на всей международно признанной территории Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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