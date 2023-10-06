В США сообщили, где ненавидят Россию больше всего

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что жители Соединенных Штатов унаследовали русофобию от Британской империи. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

«Русофобия в Британской империи еще более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее», — сказал Сакс.

По его мнению, британцы до сих пор считают себя империей и позитивно воспринимают войны с Россией. «Ненависть к России их (британцев. — «Газета.Ru») ослепляет», — добавил Сакс.

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