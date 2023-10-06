Маск заподозрил госагентства США в злоупотреблении полномочиями

Владелец Tesla и X (бывший Twitter) Илон Маск заявил о необходимости полноценной проверки государственных ведомств США. Соответствующая публикация размещена бизнесменом в X.

По словам Маска, также необходимо создать «комиссию по карательным мерам против тех лиц, которые злоупотребили своими регулирующими полномочиями ради персональной или политической выгоды». Отмечается, что таким образом он прокомментировал шаги Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и других ведомств в отношении принадлежащих ему компаний.

Сообщается, что SEC намерена вызвать Маска для дачи показаний в рамках расследования о возможных нарушениях законодательства при покупке Twitter.

До этого WSJ писало, что Маск одолжил $1 млрд у своей компании SpaceX примерно в то же время, когда покупал Twitter. По данным документов, которые получило издание, SpaceX одобрила заем, который был обеспечен частью акций SpaceX, принадлежавших Маску, в октябре 2022 года.

WSJ подчеркивает, что Маск вернул компании деньги с процентами в рамках специального соглашения уже в ноябре 2022 года.

Ранее Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в США по списку Forbes.