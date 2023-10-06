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Зеленский встретился с королем Испании

Президент Украины Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил благодарность королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за постоянную поддержку Украины.

В четверг, 5 октября, в испанском городе Гранада проходил саммит Европейского политического сообщества, на котором также присутствовал украинский президент.

Ранее, 1 июля, испанский премьер-министр Педро Санчес посетил Киев и встретился с Зеленским.

Также 1 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель приехал в Киев. Вместе с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он участвовал в церемонии почтения памяти погибших солдат. 30 сентября Боррель посетил Одессу, где осмотрел Спасо-Преображенский собор и встретился с главой одесской администрации Олегом Кипером.

Президент Сербии Александар Вучич тоже встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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