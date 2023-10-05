Путин ответил на слова главы Евросовета о том, что РФ предала армян

Президент РФ Владимир Путин в ходе Валдайского форума ответил русской поговоркой на обвинения главы Евросовета Шарля Мишеля в том, что РФ якобы предала армянский народ.

Модератор форума Федор Лукьянов попросил прокомментировать это заявление Мишеля, на что Путин переспросил, кто об этом заявил.

Затем, после уточнения, Путин сказал: «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала».

Президента поправили: «Корова».

Путин же парировал: «Корова, кобыла — не важно. Животное короче какое-то».

Также в ходе форума Путин напомнил, что Россия 15 лет уговаривала Армению пойти на компромисс с Азербайджаном по ситуации в Карабахе, но Армения отказывалась, а позднее армянское руководство признало Карабах частью Азербайджана.

Несколькими днями ранее Шарль Мишель заявил, что Россия якобы никак не отреагировала на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.