По информации, полученной изданием «Коммерсантъ», украинские власти обратились к Финляндии с запросом о выдаче бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Гражданина России, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии.

Адвокат Александр Почуев пояснил, что его клиент, хотя и родился в России, провел большую часть своей жизни в Норвегии и других скандинавских странах, где у него есть исторические корни и много родственников. В 2014 году он отправился в Донбасс добровольцем. Представители Тордена утверждают, что его участие в событиях в ЛНР послужило причиной преследования не только на Украине, но и в Норвегии, где ему был отозван вид на жительство и запрещен въезд в шенгенскую зону.

К 2023 году Торден решил, что срок наказания уже истек, так как Финляндия не предъявляла ему никаких претензий. Ему без проблем была выдана биометрическая виза, оформлено разрешение на жительство и номер социального страхования, что облегчило процесс аренды жилья в Финляндии. Он планировал оставить в полученной квартире супругу, в то время как сам, имея бизнес в России, планировал только посещать ее и свою мать, проживающую в Норвегии.

19 июля семья прошла через пункт Ваалимаа, но на следующий день перед посадкой в самолет Тордена впервые задержала полиция.

Изначально его обвиняли в незаконном пересечении границы шенгенской зоны из-за сокрытия личных данных. По словам россиянина, еще в 2016 году он обнаружил свое имя в украинской базе данных «Миротворец», фигуранты которой не только становятся участниками уголовного преследования, но и подвергаются нападениям со стороны террористов. В целях безопасности россиянин официально изменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена.

Выслушав объяснения, полицейские поместили его в центр содержания мигрантов в Хельсинки. Мужчину планируют депортировать. Против него открыто производство по отзыву вида на жительство в Финляндии.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.