В Минюсте Болгарии пригрозили РФ госмерами из-за закрытия Русской церкви в Софии

Глава Минюста Болгарии Атанас Славов допустил принятие «госмер» из-за решения РПЦ о закрытии храма Николая Чудотворца в Софии, известного как Русская церковь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Славова, закрытие храма является «самоуправством в области канонического права» со стороны «российского государства в лице посла».

«Возможно, следует принять государственные меры», — рассказал он.

Славов заявил, что храм находится в юрисдикции болгарского патриарха и Болгарской православной церкви.

27 сентября прокуратура Болгарии анонсировала проверку права собственности на Русскую церковь в Софии. Прокуратура планирует запросить документы о канонах церкви относительно проведения церковной службы в этой церкви и прекращения доступа в нее для верующих.

21 сентября Болгария решила выслать настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана Змеева.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.