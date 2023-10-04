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В Минюсте Болгарии пригрозили РФ госмерами из-за закрытия Русской церкви в Софии

Глава Минюста Славов: закрытие Русской церкви в Софии грозит принятием «госмер»

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Wikimedia Commons

Глава Минюста Болгарии Атанас Славов допустил принятие «госмер» из-за решения РПЦ о закрытии храма Николая Чудотворца в Софии, известного как Русская церковь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Славова, закрытие храма является «самоуправством в области канонического права» со стороны «российского государства в лице посла».

«Возможно, следует принять государственные меры», — рассказал он.

Славов заявил, что храм находится в юрисдикции болгарского патриарха и Болгарской православной церкви.

27 сентября прокуратура Болгарии анонсировала проверку права собственности на Русскую церковь в Софии. Прокуратура планирует запросить документы о канонах церкви относительно проведения церковной службы в этой церкви и прекращения доступа в нее для верующих.

21 сентября Болгария решила выслать настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана Змеева.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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