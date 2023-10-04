Песков отреагировал на широкомасштабную проверку в РФ систем оповещения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге проведение в стране по приказу главы МЧС Александра Куренкова широкомасштабной проверки систем оповещения населения с запуском громкоговорителей и трансляциями в эфире общероссийских телерадиоканалов.

На вопрос об уместности таких проверок сегодня, в «непростое время», представитель Кремля ответил, что «это не только уместно, это необходимо». Он привел в пример Японию, где учения об экстренной эвакуации проводятся регулярно и жители к этому привыкли.

«Учения в других областях, в других сферах тоже абсолютно необходимы», — подчеркнул Песков.

Он заявил, что вряд ли Кремль может давать какую-либо оценку подобным мероприятиям, «этим должны заниматься профессионалы», которые и выполняют свою работу.

Накануне МЧС РФ предупредило, что во всех российских регионах пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» звучал 4 октября в регионах 1:43 по местному времени.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».