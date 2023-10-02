МИД РФ заявил, что США продолжат поддерживать Украину после принятия бюджета

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российской стороне все равно на то, что в США был принят бюджет, в котором нет пункта о помощи Украине, от этого ничего не изменится, передает ТАСС.

По его мнению, США продолжат поддерживать Украину несмотря на такое решение.

«Нам не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику, это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиента в Киеве не меняется», — сказал Рябков журналистам.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. После этого он пообещал, что помощь Соединенных Штатов Украине не закончится.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.