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Украинский министр заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшую помощь от Вашингтона

Глава МИД Кулеба: Украина рассчитывает на продолжение помощи от США

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Украина рассчитывает, что США продолжат ей помогать, на фоне этого продолжается работа с американскими партнерами в конгрессе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей с коллегами из Европейского союза в Киеве, передает ТАСС.

29 сентября палата представителей конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.

«Вопрос в том, что случилось в конгрессе в прошлые выходные: это инцидент или система. Я считаю, что инцидент», — сказал Кулеба.

По его словам, представители Киева провели глубокую дискуссию как с Демократической, так и Республиканской партиями конгресса.

1 октября палата представителей США не приняла план финансирования работы правительства до 31 октября.

Кулеба высказал мнение, что на фоне возможного шатдауна в Соединенных Штатах были приняты соответствующие решения.

При этом дипломат подчеркнул, что в Киеве не считают, что поддержка со стороны Вашингтона сворачивается.

Издание Politico сообщало, что палата представителей США может рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой и военной помощи Украине 2 октября.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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