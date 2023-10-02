Шахназаров назвал противостояние с Россией главной ошибкой Запада

Запад сделал слишком большую ставку на военное противостояние с Россией и напрасно вмешался в украинский конфликт, считает режиссер Карен Шахназаров. Теперь поражение Киева станет показателем того, что Запад не контролирует ситуацию в мире, передает его мнение Tsargrad.tv.

Непосредственное участие в украинском конфликте Шахназаров назвал стратегической ошибкой западных стран.

«Западу не нравится, что мы хотим какое-то особое место. Вот мы вошли в их мир в 1991 году, приняли идеологию, систему ценностей, а потом сказали: «Мы хотим при этом сидеть с вами за одним столом». А они не хотят», – сказал режиссер.

Он подчеркнул, что для России победа в конфликте крайне важна, так как страна «отстаивает свое существование» и «имеет право это делать любыми доступными методами».

Ранее Шахназаров заявил, что не считает кино искусством. По его мнению, до уровня высокого искусства кинематограф дойдет «через тысячу лет».