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Шахназаров назвал противостояние с Россией главной ошибкой Запада

Шахназаров: Запад сделал слишком большую ставку на противостояние с Россией

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Запад сделал слишком большую ставку на военное противостояние с Россией и напрасно вмешался в украинский конфликт, считает режиссер Карен Шахназаров. Теперь поражение Киева станет показателем того, что Запад не контролирует ситуацию в мире, передает его мнение Tsargrad.tv.

Непосредственное участие в украинском конфликте Шахназаров назвал стратегической ошибкой западных стран.

«Западу не нравится, что мы хотим какое-то особое место. Вот мы вошли в их мир в 1991 году, приняли идеологию, систему ценностей, а потом сказали: «Мы хотим при этом сидеть с вами за одним столом». А они не хотят», – сказал режиссер.

Он подчеркнул, что для России победа в конфликте крайне важна, так как страна «отстаивает свое существование» и «имеет право это делать любыми доступными методами».

Ранее Шахназаров заявил, что не считает кино искусством. По его мнению, до уровня высокого искусства кинематограф дойдет «через тысячу лет».

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