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Глава МИД Германии прибыла в Киев

Глава МИД Германии Анналена Бербок вместе с коллегами из ЕС прибыла в Киев

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Об этом сообщает Reuters.

В украинской столице состоится неформальная встреча по вопросам поддержки Украины. Бербок прибыла в Киев вместе с коллегами из стран Европейского союза.

Для главы МИД ФРГ это второй визит в столицу Украины за последние несколько недель.

Накануне на предвыборном мероприятии партии «Союз-90»/«зеленые» в Мюнхене Бербок заявила, что Украина должна вступить в Европейский союз после окончания конфликта.

По словам дипломата, задача Германии состоит в том, чтобы обеспечить членство в ЕС для Украины, «когда это ужасная война, наконец, завершится».

В сентябре Бербок сделала неоднозначное заявление по поводу украинского конфликта во время общения с немецкими журналистами. В ходе одного из интервью она назвала противостояние между Москвой и Киевом сигналом для других государств. По ее словам, он заключается в том, что Устав ООН будет соблюдаться в любой ситуации и при любых обстоятельствах.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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