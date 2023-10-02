Сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский в статье для American Thinker предположил, что президент Украины Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение.

По мнению автора, в апреле 2019 года, после избрания Зеленского президентом, Украина была полна оптимизма, но через четыре года страна оказалась в состоянии конфликта, а коррупция достигла небывалого уровня.

Марковский уверен, что Украина не выживет без международной помощи. Он полагает, что, взявшись искоренять коррупцию, Зеленский в итоге поставил Украину на новые коррупционные рельсы, а также подменил национальные интересы личными.

До этого бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Зеленский пребывает в истерике, потому что Соединенные Штаты намерены заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение.

27 сентября представители Министерства обороны США и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подписали меморандум, согласно которому страны договариваются совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.

На полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский вел себя очень эмоционально и «яростно критиковал государства», которые, по его мнению, поставляют оружие недостаточно быстро, пишет Bloomberg. Такое поведение Зеленского издание связывает с усиливающимся давлением союзников на Киев. Они призывают подумать, какой Украина выйдет из военного конфликта, и провести реформы. О назревающем противоречии между Киевом и его союзниками — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.