Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что присвоение украинской воинской части имя руководителя «Организации украинских националистов» (организация запрещена в России) (ОУН), Евгения (Евгена) Коновальца, власти Украины снова доказали свою «нацистскую суть». Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Коновалец работал на Германию ещё со времён Первой мировой войны. Бежав с Украины, отметила Захарова, Конвалец «все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций» в Европе. Затем он работал на германскую разведслужбу Абвер. Коновалец, подчеркнула официальный представитель МИД России, за деньги продавал немцам информацию о польской армии, устраивали диверсии против советских дипломатов. Его организация проводили диверсии против советских дипломатов, вынашивая планы вторжения в СССР.

Гитлер, отметила Захарова, дважды давал аудиенцию Коновальцу. Имеются сведения, что Коновалец лично печатал воззвания к украинца, прося поддержать фюрера. За это руководство нацистской партии помогало ОУН инструкторами, материальной частью и базами.

Поэтому, из всех украинских нацистов, сказала официальный представитель МИД России, именно Коновалец был одним из «наиболее верных гитлеровцев, причём самым лояльным».

Присвоение имени Коновальца украинской воинской части, подчеркнула Захарова, вновь является подтверждением «нацистской сути киевского режима».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя руководителя Украинской войсковой организации (УВО) и Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Евгения (Евгена) Коновальца.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».