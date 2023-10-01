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Боррель заявил о продолжении поддержки Украины

Боррель: Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Европейский союз намерен и дальше продолжать финансово поддерживать Украину и повышать ее независимо от происходящих событий в США. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украины. Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — сказал он.

Кроме того, Боррель отметил, что помощь Евросоюза не зависит от результатов наступления Вооруженных сил Украины. При этом, глава евродипломатии добавил, что оно идет трудно из-за российских укреплений.

1 октября стало известно, что глава дипломатии Евросоюза встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Он отмечал, что ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности Украины.

До этого сообщалось, что Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он говорил, что его присутствие показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

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