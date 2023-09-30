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Президент Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать на территорию Косово

Вучич: я не намерен приказывать войскам вступать на территорию Косово

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Fatos Bytyci/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен приказывать войскам вступать на территорию Косово, пишет газета Financial Times.

Он отметил, что сократит численность сербских войск в этом районе, потому что эскалация конфликта была бы «контрпродуктивной».

Ранее Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАТО.

Как указано в документе, в мае 2023 года руководство Альянса усилило присутствие своих военных сил в Косово. При этом уточняется, что в случае необходимости международная организация готова принимать дополнительные меры для эффективного выполнения силами KFOR поставленных перед ними задач.

В ночь на 24 сентября на севере Косово неизвестные обстреляли сотрудников местных правоохранительных органов. Тогда же силы НАТО в регионе сообщили о готовности подключиться к урегулированию ситуации.

Позже группа вооруженных людей в масках ворвалась на территорию православного монастыря Баньска.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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