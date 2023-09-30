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В США призвали Украину пойти на мир из-за катастрофических потерь ВСУ

Полковник Макгрегор: Украине необходимо пойти на мир из-за критических потерь

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине необходимо пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Украинская фаза войны подошла к концу», — считает эксперт.

По его словам, Украина теряет военных «со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте».

«Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — добавил Макгрегор.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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