Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине необходимо пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Украинская фаза войны подошла к концу», — считает эксперт.

По его словам, Украина теряет военных «со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте».

«Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — добавил Макгрегор.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.