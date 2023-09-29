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В США проголосовали против исключения помощи Киеву из бюджета Госдепа

В конгрессе США проголосовали против исключения помощи Украины из бюджета

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Depositphotos

Члены палаты представителей конгресса Соединенных Штатов проголосовали против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости.

Против поправки члена палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин проголосовали 342 конгрессмена, за высказались 90 человек.

Уточняется, что инициатива запрещала финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепартамента и иностранную помощь в 2024 году.

29 сентября Грин заявляла, что палата представителей конгресса США намерена голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета Соединенных Штатов на оборону.

До этого она говорила, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к «финансированию нацизма». По ее мнению, конгрессменам в Соединенных Штатах следует «фокусироваться на Америке, а не Украине».

25 сентября заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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