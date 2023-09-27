В Швейцарии отклонили инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, включая Украину, передает ТАСС, ссылаясь на Швейцарское телеграфное агентство.

В публикации говорится, что против соответствующего предложения Совета кантонов (малой палаты парламента) проголосовали 135 депутатов, 48 — поддержали.

До этого в Германии призвали Швейцарию разрешить поставки оружия Украине.

26 сентября Национальный совет Швейцарии и Совет кантонов одобрили продажу 25 танков Leopard 2 Германии, которая обещала не передавать их Украине.

В июле правительство Швейцарии приняло решение выделить порядка $6,1 млн для восстановления школ на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.