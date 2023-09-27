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В Совбезе РФ высказались об отказе Египта поставлять оружие на Украину

Патрушев: РФ приветствует отказ Египта от предоставления оружия Украине

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил признательность египетским партнерам за их позицию по ситуации вокруг Украины. Его слова в ходе российско-египетских консультаций в Каире передает «Российская газета».

«Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что Россия поддерживает позицию Египта и ряда других африканских стран о посредничестве в урегулировании украинского кризиса.

До этого Патрушев заявлял, что контрнаступление Украины оказалось проваленным, оружие, направленное Западом Киеву, было неэффективным против техники Вооруженных сил России.

Секретарь Совбеза РФ во время визита в Маскат проводил встречу с наследным принцем Омана Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом.

26 сентября газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писала, что Запад сосредоточится на поставках Киеву систем противовоздушной обороны в связи с замедлением контрнаступления украинской армии.

Ранее в Совбезе РФ уличили Запад в развязывании геноцида русского населения.

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