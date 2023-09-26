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В Кремле «не захотели» комментировать видео с сыном Кадырова

Песков отказался комментировать видео, где сын Кадырова избивает мужчину в СИЗО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Во время ежедневного брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать видео, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал представитель Кремля.

На просьбу уточнить, почему он отказывает комментировать эту тему, Песков сказал: «Не хочу».

До этого Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

27 мая жителя Волгограда 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

Позже уполномоченный по правам человека по Чечне Солтаев пообещал проверить ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана 19-летнего Журавеля. Тот утверждает, что в СИЗО он подвергся насилию со стороны 15-летнего сына Кадырова. Проверку поручила провести омбудсмен по правам человека в России Москалькова. Журавель находится в СИЗО Грозного. Его арестовали на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак рассказала о звонке Кадырова после комментария видео с его сыном.

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