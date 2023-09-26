В Польше заявили о планах ФРГ и Франции с помощью Украины свергнуть польское правительство

Корреспондент польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич заявила, что Германия и Франция при помощи Украины могут совершить переворот в Польше. Об этом журналистка написала на своей странице в социальной сети X.

По словам Косич, ссылающейся на неофициальные источники в Брюсселе, Париж и Берлин пообещали Киеву быстрое вступление в Европейский союз. Для этого украинские власти должны помочь свергнуть нынешнее правительство Польши. Германия и Франция оправдывают такие планы тем, что Евросоюз нельзя расширить без изменения существующих договоров, а именно Варшава противится этим изменения.

Ранее сообщалось, что министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Варшава справится, если Киев захочет разорвать дружеские отношения. Пшидач напомнил, что в интересах Украины заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала.

Пшидач также заметил, что именно Украина сейчас в беде, и в ее интересах обеспечить себе поддержку Польши. Если в Киеве придерживаются другого мнения, то не стоит его принуждать, считает министр.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.