Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии добавят новую опцию в процедуру предоставления убежища

В МВД Финляндии намерены отказывать беженцам в убежище прямо на границе

close
100%
Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Власти Финляндии добавят изменения в процедуру предоставления временного убежища, планируется разрешить отказывать мигрантам непосредственно на границе. С таким заявлением выступила официальный представитель финского Министерства внутренних дел Риитта Копонен, чьи слова приводит РИА Новости.

«МВД готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию <...> лицам, ищущим убежища, на внешних границах ЕС», — пояснила она.

По информации Копонен, это коснется лишь тех переселенцев, чьи намерения получить укрытие «заведомо не обоснованы».

Представитель финского внешнеполитического ведомства добавила, что практическая реализация процедуры находится в процессе разработки.

Согласно законам Финляндии, любой человек, прибывающий на границу республики и запрашивающий убежище, на время рассмотрения своего прошения имеет право жить в миграционном центре и работать на территории страны до тех пор, пока ходатайство переселенца не будет рассмотрено.

В январе Финляндия приостановила предоставление убежища уехавшим от мобилизации россиянам.

Ранее финская таможня рассказала, кому можно въезжать на российских машинах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях