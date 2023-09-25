В Финляндии добавят новую опцию в процедуру предоставления убежища

Власти Финляндии добавят изменения в процедуру предоставления временного убежища, планируется разрешить отказывать мигрантам непосредственно на границе. С таким заявлением выступила официальный представитель финского Министерства внутренних дел Риитта Копонен, чьи слова приводит РИА Новости.

«МВД готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию <...> лицам, ищущим убежища, на внешних границах ЕС», — пояснила она.

По информации Копонен, это коснется лишь тех переселенцев, чьи намерения получить укрытие «заведомо не обоснованы».

Представитель финского внешнеполитического ведомства добавила, что практическая реализация процедуры находится в процессе разработки.

Согласно законам Финляндии, любой человек, прибывающий на границу республики и запрашивающий убежище, на время рассмотрения своего прошения имеет право жить в миграционном центре и работать на территории страны до тех пор, пока ходатайство переселенца не будет рассмотрено.

В январе Финляндия приостановила предоставление убежища уехавшим от мобилизации россиянам.

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