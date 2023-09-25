Политолог заявил, что из Нагорного Карабаха вскоре вывезут всех армян

Нагорный Карабах отныне не является горячей точкой, а в ближайшем будущем с территории непризнанной республики массово вывезут всех армян. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил политолог Данила Гуреев.

«В перспективе можно ожидать, что всех армян вывезут с территории непризнанной республики, а на их место завезут азербайджанцев или оставят тех, которые есть сейчас», – отметил он.

Разрешение конфликта он назвал гордостью одного и национальным унижением другого народа, добавив, что одна из сторон не получила ничего.

«В любом случае, этот конфликт завершился. Может быть, и хорошо, что эти противоречия, которые были на протяжении 30 лет, завершаются», – заключил Гуреев.

Напомним, сегодня власти Армении заявили, что из Нагорного Карабаха прибыли уже 4850 беженцев. Всем им пообещали помочь с предоставлением жилья. Всего для вынужденных переселенцев подготовили 40 тысяч мест проживания.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале антитеррористической операции, после чего нанес ракетные удары по Нагорному Карабаху. Меньше, чем через сутки, власти непризнанной республики заявили, что принимают условия Баку, распускают военные формирования и готовятся вступить в переговоры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позднее заявил о достижении всех целей военной операции.

Подробнее о том, как Армения готовится принять поток беженцев из непризнанной республики – в материале «Газеты.Ru».