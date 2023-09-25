Политолог рассказал, стоит ли ждать карабахских беженцев в России

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с «Ридусом» допустил, что часть карабахских беженцев направится в Россию. По его словам, дальнейшее поведение этих граждан будет зависеть от того, удастся ли Еревану реабилитироваться после событий в Нагорном Карабахе и «перевести стрелки» на Россию.

«Массовый транзитный выезд карабахских беженцев в Россию в этих условиях возможен, тем более что к нам тяготеют все миграционные потоки постсоветского пространства. Но во многом это может рассматриваться либо как определенная политическая декларация, то есть признание ответственности официального Еревана за карабахскую трагедию, либо как свидетельство того, что в Армении достаточно серьезные социально-экономические проблемы», — сказал Мендкович.

Он не исключил, что Карабах покинет большая часть населения. Многие беженцы, по его словам, направятся в Армению.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью боевых действий было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Кремле рассказали, продолжит ли Россия работать над обеспечением безопасности в Карабахе.