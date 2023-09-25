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В Польше назвали возможную причину скандала вокруг украинского зерна

В канцелярии Дуды считают, что зерновой скандал связан с давлением на Зеленского

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Efrem Lukatsky/AP

Министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач предположил, что зерновой скандал между Варшавой и Киевом связан с давлением на Владимира Зеленского внутри Украины. Его слова приводит радиостанция RFM.

«Возможно, президент Зеленский имеет всевозможные внутренние экономические условия. Может быть, есть компании, которые могут в разной форме давить или чего-то ожидать», — сказал Пшидач.

Он также заявил, что намерения Киева ввести ответный запрет на импорт на Украину части сельскохозяйственной продукции Польши «трудно понять».

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине. Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших стран Европейского союза.

Ранее стали известны потери Украины из-за эмбарго на ее сельскохозяйственную продукцию.

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