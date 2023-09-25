В Польше резко отреагировали на приглашение нациста в канадский парламент

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский раскритиковал приглашение и чествование в парламенте Канады престарелого ветерана дивизии СС «Галичина». На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) он написал, что Польша никогда не смирится с героизацией нацистских преступников.

«22 сентября канадские и украинские лидеры аплодировали ветерану дивизии СС «Галичина», печально известного украинского формирования времен Второй мировой войны… Польша, как главный союзник Украины, никогда не согласится обелить таких злодеев! Как посол я ожидаю извинений», — написал Дзельский.

До этого Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в Госдуме назвали русофобией чествование нациста в канадском парламенте.