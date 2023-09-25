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В Пхеньяне резко отреагировали на критику из Сеула отношений с Россией

ЦТАК: заявление Юн Сок Ёля об отношениях между КНДР и Россией является клеветой

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Global Look Press

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль в резких выражениях был обвинен в Пхеньяне в клевете на отношения между КНДР и Россией. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Юн Сок Ёль на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ «непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира» и «серьезным вызовом миру в регионе и во всем мире».

В свою очередь, заявило ЦТАК, хорошие отношения с соседними странами являются естественными и нормальными. В частности, развитие дружбы и сотрудничества между государствами является закономерным правом суверенной страны и основой мира и стабильности в регионе и мире. Своими речами, отметили в Пхеньяне, южнокорейский президент вызывает международный скандал. Юн Сок Ёль, выполняя волю США, стремится разрушить мир в регионе.

ЦТАК назвало президента Южной Кореи «мусорным ящиком», который не в состоянии понять глубокое и огромное значение развития отношений между КНДР и Россией.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил полномочному послу Южной Кореи Ли До Хуну, что слова южнокорейского президента Юн Сок Ёля в адрес России на Генассамблее ООН наносят ущерб отношениям Москвы и Сеула.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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